МИД РФ рекомендовал российским гражданам воздерживаться от поездок в Молдавию. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам РФ воздерживаться от поездок в Молдавию. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

"Официальный Кишинев в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России, въезжающих в Республику Молдова", - говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что при вылете из Кишинева зачастую используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур. При этом молдавские власти не обеспечивают допуск к гражданам РФ консульских сотрудников посольства России в Кишиневе.

Ранее сайт KP.RU писал, что посол Молдавии Лилиан Дария был вызван в российский МИД. А несколько дней назад в российский МИД был вызван посол Румынии.