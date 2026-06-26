Путин на 1,5 года продлил действие ответных мер на потолок цены на нефть из РФ

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов за рубеж, если в контрактах используется механизм ценового потолка, установленный западными государствами. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2027 года, тогда как ранее их планировалось снять уже летом 2026 года. Соответствующий документ был официально опубликован на портале правовой информации.

В тексте указа уточняется, что глава государства внес изменения в ранее действовавший документ от 27 декабря 2022 года, заменив финальную дату в пункте 9. Согласно поправкам, временной период сдвигается на полтора года вперед. При этом действие самого запрета и порядок его применения остаются неизменными.

Напомним, что ответные экономические меры вступили в силу с 1 февраля 2023 года. Они стали реакцией на решение стран «Большой семерки» и Евросоюза, которые установили предельные цены на покупку российского сырья. В соответствии с президентским указом, реализация нефти и продуктов ее переработки по «потолочным» ценам полностью запрещена.