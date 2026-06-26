Как не заразиться смертельным мелиоидозом: советы врача

Мелиоидоз чаще всего связан с заражением через почву в странах с тропическим климатом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россиянка, вернувшаяся из Таиланда, была госпитализирована с подозрением на опасное инфекционное заболевание – мелиоидоз. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, чем оно опасно и как его лечат. Об этом пишет aif.ru.

«Иногда у достаточно здоровых людей эта инфекция протекает латентно, то есть без внешних проявлений или с минимальными проявлениями. Факторы риска - это сахарный диабет, алкоголизм, иммунодефициты, в том числе ВИЧ-инфекции, и заболевания почек. От человека к человеку это заболевание не передается», – пояснила эксперт.

По данным специалиста, мелиоидоз чаще всего связан с заражением через почву в странах с тропическим климатом. В группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, у которых инфекция может протекать скрыто или с минимальными симптомами, что затрудняет раннюю диагностику.

Врач отметила, что при подозрении на заболевание важно обязательно сообщать медикам о поездках за границу – это помогает быстрее установить диагноз. Лечение проводится только в условиях стационара и включает длительный курс антибиотиков. Сначала инъекции, затем продолжительный прием таблетированных препаратов в течение нескольких месяцев.

Ранее академик Геннадий Онищенко отметил, что данный случай не несет эпидемиологической угрозы для страны.