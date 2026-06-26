Поющий Бастрыкин: Уникальное событие произошло на ПМЮФ

Бастрыкин спел «И Ленин такой молодой» и призвал возродить пионеров Фото: REUTERS.

На полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) произошло нечто уникальное - на публике исполнил песню глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он спел строку из песни «И вновь продолжается бой».

Выступая на полях ПМЮФ Бастрыкин вышел к трибуне и, в ходе своей речи, произнес следующие слова: «И Ленин такой молодой и юный октябрь впереди, помните?». Это знаменитые строки из песни Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова.

Затем Бастрыкин поделился мнением, что в Советском Союзе молодежные организации были куда целеустремленнее и конкретнее, лучше сформированы, чем сейчас. Поэтому он призвал возродить пионерское и комсомольское движения.

Ранее KP.RU сообщил, что Бастрыкин поддержал уголовное преследование родителей, которые плохо воспитали своих детей.