«Зарплата 60 рублей»: Бастрыкин откровенно рассказал о своей работе в молодости

Глава СК Александр Бастрыкин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин откровенно рассказал о своей работе. Он отметил, что в юности подрабатывал грузчиком и дворником. Об этом пишет издание «КП-Санкт-Петербург» со слов представителя СК РФ.

«Я первый раз подзаработал в 15 лет. Приехал к бабушке в Псковскую область, там вся моя родня. Пошел в колхоз грузчиком. Грузил бидоны с молоком. Не помню, сколько заработал, но мама была удивлена. Постарше стал, почти все на курсе были дворниками. И я был дворником, зарплата 60 рублей и комната в коммуналке», — резюмировал Бастрыкин на полях ПМЮФ.

Он говорит, что ничего постыдного в такой работе не видит. Он в свои 15 лет пытался иметь собственные деньги и законным путем, закончил Бастрыкин.

Напомним, на полях ПМЮФ Бастрыкин поддержал идею снизить уголовную ответственность до 12 лет. Это связано с увеличением числа преступлений по малолетству.