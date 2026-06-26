«Наговорила неожиданно много»: Михаил Гребенщиков высказался о потенциальном возвращении Аллы Пугачевой

Певец Михаил Гребенщиков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший участник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков оценил ситуацию с отъездом Аллы Пугачевой за рубеж. По его словам, певице будет крайне сложно вернуться в Россию после тех заявлений, которые она делала в последнее время. Своими мыслями артист поделился в эфире подкаста «За деньги».

«Я считаю, что она наговорила неожиданно очень много противоречивых фраз в адрес страны, которая ее породила. Очень трудно ей будет вернуться», — указал артист.

Михаил Гребенщиков с иронией напомнил, что долгие годы сотрудничал с Примадонной, но теперь эта тема стала «практически запретной» для обсуждения. Он считает, что Алла Пугачева допустила слишком много резких и противоречивых фраз в адрес страны, которая дала ей жизнь и славу. Именно это, по мнению артиста, станет главным препятствием для ее потенциального возвращения на родину.

Гребенщиков также затронул творческий статус певицы, отметив ее уникальность для современной эстрады. Он добавил, что в сегодняшнем шоу-бизнесе практически нет артистов такого масштаба, которые бы выпускали хиты один за другим. Исполнитель подчеркнул, что если убрать фигуру Пугачевой, то в индустрии не останется по-настоящему великих голосов, а долгоиграющие песни и новые звезды сейчас появляются крайне редко.

Ранее в прессе появилась информация о бытовых проблемах звезды в Москве. Сообщалось, что в отношении Аллы Пугачевой был подан иск из-за образовавшейся задолженности за коммунальные услуги в ее квартире на Арбате, которая пустует после отъезда певицы за границу.