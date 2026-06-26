В Польше выдумали очередной сценарий конфликта России с НАТО

Глава МИД Польши Радослав Сикорский Фото: REUTERS.

Глава польского МИД Радослав Сикорский допустил, что Россия якобы может организовать провокацию на собственной территории, чтобы получить повод для атаки на одну из стран НАТО. Такую версию дипломат озвучил в эфире американского телеканала CBS News.

«Я бы не исключил возможности проведения россиянами какой-либо операции под ложным флагом на российской территории, чтобы иметь предлог для нанесения удара по одной из стран НАТО», — безосновательно заявил глава польской дипломатии.

Ранее президент России Владимир Путин уже высказывался на тему вероятного столкновения с НАТО. Во время встречи с мировыми журналистами на ПМЭФ российский лидер призвал скептиков задать себе самый простой вопрос.

Путин отметил, что каждый, кто рассуждает о возможной агрессии Москвы в отношении альянса, должен задуматься о логике такого шага. Глава государства прямо спросил, зачем России это может понадобиться, указав на отсутствие рациональной причины для подобного конфликта.