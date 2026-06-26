Нутрициолог объяснила, чем питаться летом для энергии и здоровья

Нутрициолог посоветовала не забывать о свежей зелени. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом особенно важно пересматривать рацион и добавлять в него сезонные продукты, которые помогают поддерживать энергию и хорошее самочувствие. Нутрициолог Софья Королева рассказала, какие именно продукты стоит выбирать. Об этом пишет NEWS.ru.

«Какие продукты подарят летом заряд энергии? Черника — просто необходимый элемент питания в летний период. Я даже рекомендую ее замораживать на зиму. Она содержит большое количество микроэлементов, полезна для мозга, памяти, глаз и контроля сахара в крови», – отметила специалист.

Также нутрициолог посоветовала не забывать о свежей зелени – укропе, петрушке, кинзе, рукколе и других листовых овощах. Они помогают восполнять дефицит витаминов и делают рацион более разнообразным.

Кроме того, в летнем меню должны быть сезонные овощи: огурцы, помидоры, кабачки, редис и перец. По словам эксперта, именно сочетание разных продуктов помогает организму получать сбалансированное питание и стабильную энергию в течение дня.

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