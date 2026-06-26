Путин подписал закон о праве регионов запрещать на их территории продажу вейпов Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий регионам РФ запрещать на своей территории розничную продажу вейпов. Согласно документу, инициатива устанавливает лицензирование оборота табачной и никотинсодержащей продукции.

Закон устанавливает выдачу лицензий на закупку, хранение и поставку никотинсодержащей продукции, розничную продажу и развозную торговлю аналогичных товаров. При этом субъекты России смогут устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Для получения лицензий необходимо будет оплачивать госпошлины, иметь торговую точку площадью не менее пяти квадратных метров и быть зарегистрированным в системе маркировки товаров.

Как сообщал KP.RU, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 4% россиян поддерживают полный запрет продажи вейпов в стране. ГД также рассматривала поправки, позволяющие регионам ограничивать розничную торговлю вейпами.