Вершинин назвал Стамбул самым удобным местом для переговоров по Украине Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Посол России в Турции Сергей Вершинин назвал Стамбул самой подходящей локацией для возможных переговоров по украинскому урегулированию. По словам дипломата, Москва высоко ценит готовность Анкары предоставить свою территорию для диалога. Этим он поделился в беседе с телеканалом CNN Turk.

«Мы признательны за то, что Турция готова предоставлять свою площадку — Стамбул, который представляется нам чрезвычайно удобным для продолжения переговорных контактов», — уточнил дипломат.

В то же время в Кремле пока не могут сказать, когда и где именно состоятся следующие очные встречи сторон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что конкретные договоренности о месте проведения будущих раундов пока отсутствуют. Он сообщил, что вопрос о переговорной площадке остается дискуссионным и до сих пор не закрыт.