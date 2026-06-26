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НовостиПолитика26 июня 2026 14:26

Белоруссия запросила заседание ООН после удара ВСУ по детям в Брянской области

Минск обратился в ООН после атаки ВСУ на автобус с детьми под Брянском
Сергей КУДРИН
Беларусь при поддержке РФ запросила заседание ООН после удара ВСУ по детям, фото: Егор Ковальчук

Беларусь при поддержке РФ запросила заседание ООН после удара ВСУ по детям, фото: Егор Ковальчук

Белоруссия при поддержке Российской Федерации обратилась в ООН с запросом на проведение экстренного заседания Совета безопасности, посвященного удару украинских нацистов по автобусу с детьми, ехавшими из республики в российский Геленджик на отдых. Такое решение было принято в ходе расследования совершенного Киевом преступления.

Ранее KP.RU сообщил, что Следственный комитет России установил и объявил в розыск всех заказчиков, организаторов и исполнителей удара ВСУ по автобусу с белорусской детской футбольной командой.

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