Владимир Путин записал обращение к выпускникам школ

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников. Путин подчеркнул, что окончание школы — это важный этап в жизни каждого человека.

«Дорогие выпускники! Уверен, вы всегда с теплыми чувствами будете вспоминать прекрасные школьные годы, любимых педагогов и наставников, которые открыли для вас мир знаний, искренне радовались вашим достижениям и победам», — такое приветствие президента участникам Всероссийского выпускного бала – 2026 опубликовано на сайте Кремля.

Ранее KP.RU рассказал, как президент России поздравил медработников. Он отметил, что эти люди — настоящие герои. Они, несмотря ни на что, ставят во главе всего жизнь другого человека, работают с полной отдачей. Путин отметил, что этих людей объединяет стремление служить людям и сохранять нацию.