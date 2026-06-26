В MAX запустили тестирование комментариев в публичных каналах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мессенджер MAX начал тестирование функции комментариев в открытых каналах. В пилотном проекте приняли участие более сотни авторов, среди которых блогеры, политики, военные корреспонденты и представители СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Пользователи мессенджера смогут оставлять комментарии в открытых каналах на устройствах с операционной системой Android, а также через десктопную и веб-версии приложения. Авторы каналов будут видеть количество сообщений под своими публикациями и отвечать подписчикам от имени канала.

Спустя несколько недель возможность подключения комментариев будет доступна всем авторам открытых каналов, а затем и владельцам закрытых каналов. Для этого нужно активировать опцию «Комментарии» в настройках канала.

Ранее KP.RU сообщил, что тестирование приватных каналов в MAX запустили 11 июня 2026 года.