Путин запретил депортировать мигрантов: подробности

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает депортацию мигрантов, если они воевали за ВС РФ. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, проходящим военную службу по контракту в РФ или участвующим в боевых действиях, не могут быть приняты следующие решения: неразрешение въезда, нежелательность пребывания, депортация, реадмиссия, сокращение срока временного пребывания, отказ в выдаче или аннулирование разрешений на временное проживание, вид на жительство, патента или разрешения на работу.

Ранее KP.RU сообщил, что Госдума сейчас плотно работает над вопросом мигрантов в России. Теперь приезжим нужно сдать особый экзамен и получить разрешение для работы в РФ. Более того, в последнее время были резко повышены пошлины для мигрантов в России.