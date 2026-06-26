Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин для мигрантов Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин в сфере миграции и вводе новых для увеличения доходов бюджета, а также о льготах для отдельных категорий мигрантов. Закон опубликован на сайте правовых актов.

Документ устанавливает новые пошлины для приезжих на государственные услуги. Теперь за замену вида на жительство придется заплатить 6 тыс. рублей, а за дубликат разрешения на временное проживание - 5 тыс. рублей.

Повышаются сборы за многократные визы (до 6 тыс. рублей), приглашения на въезд (до 8 тысяч), вид на жительство (до 30 тысяч), разрешения на временное проживание (до 15 тысяч), обучение (до 8 тысяч), привлечение иностранных работников (до 15 тысяч на каждого) и трудоустройство (до 5 тысяч). Увеличиваются пошлины за оформление и прекращение гражданства (до 50 тысяч) и за визы (до 2 тысяч).

При этом закон освобождает иностранцев и лиц без гражданства, которые ранее были гражданами СССР и участвуют в государственной программе переселения соотечественников вместе с членами их семей, от уплаты пошлин при получении российского гражданства.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин подписал закон о запрете депортации мигрантов, служивших в ВС РФ.