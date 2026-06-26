Стало известно, сколько выручил за год российский правообладатель «Маши и Медведя»

Российский правообладатель «Маши и Медведя» выручил 271 млн рублей за 2025 год

Российский правообладатель «Маши и Медведя» выручил за год 271 млн рублей. Информацию выяснил сайт KP.RU c помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

По данным сервиса, выручка ООО «Маша и Медведь» в 2025 году составила 271,3 млн рублей по сравнению с 311,6 млн рублей в 2024 году. В то время как прибыль упала почти в два раза - с 95 до 25,3 млн рублей.

ООО «Маша и Медведь» основано в мае 2010 года. Кипрская компания «Анимаккорд ЛТД» . является единственным учредителем с 2017. Генеральным директором компании является Дмитрий Ловейко. Кроме того, он является учредителем ООО «Агама Фильм», которое занимается производством анимационных фильмов.

«Маша и Медведь» - российский анимационный сериал, созданный студией «Анимаккорд». Проект рассказывает о непоседливой девочке Маше и ее друге Медведе.

Ранее сайт KP.RU писал, что Netflix закупила права на показ российского мультфильма «Маша и Медведь», а глава МИД Эстонии Маргус Цахкна разглядел милитаристские нарративы в мультфильме.