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НовостиПолитика26 июня 2026 15:24

Путин подписал закон, включающий второй пакет мер против интернет-мошенников

Путин подписал закон, позволяющий усилить защиту граждан от телефонных мошенников
Семен ЗИМИН
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подписал закон, включающий второй пакет мер, направленных на борьбу с телефонными и интернет-мошенниками. Документ призван усилить защиту граждан от злоумышленников, которые все чаще используют цифровые каналы для обмана.

Подписанный главой государства документ содержит более 20 обязательных к выполнению норм. В них предусматривается возможность установления самозапрета на входящие международные звонки, снять который получится только очно в МФЦ.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что в мире действует более трехсот колл-центров, ориентированных на совершение кибератак именно против Российской Федерации. Заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов уточнил, что эти центры имеют четкие векторы атаки на Россию.