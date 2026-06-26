Путин подписал закон, включающий второй пакет мер против интернет-мошенников

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подписал закон, включающий второй пакет мер, направленных на борьбу с телефонными и интернет-мошенниками. Документ призван усилить защиту граждан от злоумышленников, которые все чаще используют цифровые каналы для обмана.

Подписанный главой государства документ содержит более 20 обязательных к выполнению норм. В них предусматривается возможность установления самозапрета на входящие международные звонки, снять который получится только очно в МФЦ.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что в мире действует более трехсот колл-центров, ориентированных на совершение кибератак именно против Российской Федерации. Заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов уточнил, что эти центры имеют четкие векторы атаки на Россию.