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НовостиОбщество26 июня 2026 15:25

На «Госуслугах» появится тревожная кнопка для защиты от мошенничества

Пользоваться специальным функционалом может каждый
Людмила МИТРОХИНА
На «Госуслугах» появится тревожная кнопка для защиты от мошенничества

На «Госуслугах» появится тревожная кнопка для защиты от мошенничества

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам рассказали, что на «Госуслугах» появится специальный функционал для защиты от мошенников — «тревожная кнопка». Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Использовать новый функционал может любой, кто понимает, что стал жертвой аферистов. Если мошенники похитили деньги, а оператор не заблокировал подозрительный номер или не прекратил звонки, он должен возместить ущерб. Для этого нужно постановление о возбуждении уголовного дела. При соблюдении оператором всех требований компенсация не предусмотрена.

Ранее KP.RU сообщил, что правительство РФ разрабатывает план для защиты россиян от кибермошенничества. Лидер России Владимир Путин поставил борьбу с мошенничеством как первостепенную задачу для кабинета министров РФ.