На «Госуслугах» появится тревожная кнопка для защиты от мошенничества Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам рассказали, что на «Госуслугах» появится специальный функционал для защиты от мошенников — «тревожная кнопка». Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Использовать новый функционал может любой, кто понимает, что стал жертвой аферистов. Если мошенники похитили деньги, а оператор не заблокировал подозрительный номер или не прекратил звонки, он должен возместить ущерб. Для этого нужно постановление о возбуждении уголовного дела. При соблюдении оператором всех требований компенсация не предусмотрена.

Ранее KP.RU сообщил, что правительство РФ разрабатывает план для защиты россиян от кибермошенничества. Лидер России Владимир Путин поставил борьбу с мошенничеством как первостепенную задачу для кабинета министров РФ.