В России ввели детские СИМ-карты для защиты от мошенников и вредного контента Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В России введены детские SIM-карты, которые позволят защитить несовершеннолетних от мошенников и вредного контента. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Согласно норме, родители вправе уведомлять операторов связи, если они передали оформленную на себя SIM-карту своим детям. После этого SIM-карта будет считаться детской.

Как писал сайт KP.RU, 17 июня Совфед одобрил закон, устанавливающий механизм оформления так называемых детских SIM-карт. Данная норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Правительство РФ отдельно установит правила оказания услуг связи по детским SIM-картам.

Кроме того, на "Госуслугах" появится специальный функционал для защиты от мошенников — "тревожная кнопка". Использовать ее может любой, кто понимает, что стал жертвой аферистов.