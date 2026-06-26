В России запретили разрывать договор с сотовым оператором в первые три месяца: зачем это нужно

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин утвердил новый закон, который запрещает разрывать контракт с сотовым оператором в первые три месяца после покупки сим-карты. Эти меры стали частью второго пакета государственных инициатив по борьбе с киберпреступностью.

Нововведение направлено на борьбу с так называемой «револьверной» заменой номеров, которой часто пользуются мошенники. Теперь расторгнуть договор можно будет только спустя 90 дней с момента активации сим-карты.

Глава государства также подписал сопутствующие документы, усиливающие защиту россиян от цифровых аферистов. Это уже второй пакет мер, направленный на борьбу с интернет-мошенниками. Гражданам уже доступен самозапрет на входящие международные звонки, который можно подключить на «Госуслугах».