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НовостиПолитика26 июня 2026 15:30

В России запретили разрывать договор с сотовым оператором в первые три месяца: зачем это нужно

В России запретили расторгать договор с оператором связи в первые 90 дней
Семен ЗИМИН
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин утвердил новый закон, который запрещает разрывать контракт с сотовым оператором в первые три месяца после покупки сим-карты. Эти меры стали частью второго пакета государственных инициатив по борьбе с киберпреступностью.

Нововведение направлено на борьбу с так называемой «револьверной» заменой номеров, которой часто пользуются мошенники. Теперь расторгнуть договор можно будет только спустя 90 дней с момента активации сим-карты.

Глава государства также подписал сопутствующие документы, усиливающие защиту россиян от цифровых аферистов. Это уже второй пакет мер, направленный на борьбу с интернет-мошенниками. Гражданам уже доступен самозапрет на входящие международные звонки, который можно подключить на «Госуслугах».