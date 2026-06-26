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НовостиОбщество26 июня 2026 15:35

В России ввели возможность устанавливать самозапрет на международные звонки

Стал известен еще один способ борьбы с кибермошенничеством
Людмила МИТРОХИНА
В России ввели возможность устанавливать самозапрет на международные звонки

В России ввели возможность устанавливать самозапрет на международные звонки

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий абонентам устанавливать самозапрет на входящие международные звонки в рамках мер по борьбе с кибермошенничеством.

Закон позволяет установить самозапрет на входящие международные вызовы через «Госуслуги» или МФЦ. Снять запрет можно только лично в МФЦ. Операторы будут маркировать международные звонки абонентов. Порядок и формат маркировки установит правительство РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что на «Госуслугах» появился особый функционал. Теперь россияне могут нажать так называемую «тревожную кнопку». Отмечается, что этим функционалом может воспользоваться каждый, кто считает, что его могут обмануть мошенники или он уже стал жертвой аферистов. Далее особый сигнал поступает оператору связи и в банки для блокировки счетов.