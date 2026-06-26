Путин утвердил штрафы для владельцев сайтов за нарушение правил авторизации Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий введение административных штрафов для владельцев российских сайтов за нарушения авторизации пользователей. Об этом говорится на сайте опубликования правовых актов РФ.

Согласно документу, взыскания предусмотрены в случае авторизации на платформах при помощи зарубежных сервисов, включая иностранную электронную почту. При нарушении закона юрлицам может грозить штраф от 500 до 700 тысяч рублей, должностным - от 30 до 50 тысяч рублей. Граждане также могут столкнуться со штрафов в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Аналогичные взыскания предусмотрены за применение рекомендательных технологий без информирования пользователей ресурса, противоречащих законодательству РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин подписал закон, включающий второй пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Инициатива направлена на усиление защиты граждан от злоумышленников.