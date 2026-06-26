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НовостиВ мире26 июня 2026 16:11

Финляндия отменила запрет на хранение и ввоз ядерного оружия

Президент Финляндии Стубб подписал поправки, разрешающие ввоз ЯО в страну
Семен ЗИМИН
Финляндия отменила запрет на хранение и ввоз ядерного оружия

Финляндия отменила запрет на хранение и ввоз ядерного оружия

Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб подписал закон, который снимает действовавший ранее запрет на размещение и ввоз ядерных боеприпасов в страну. Отныне финское законодательство допускает транспортировку, производство и хранение подобных вооружений на национальной территории.

Финский парламент проголосовал за внесение этих изменений в законы о ядерной энергии и уголовный кодекс еще 17 июня. Глава государства утвердил предложенные поправки, о чем сообщается в официальном документе. Министр обороны Антти Хяккянен разъяснил, что обновленные нормы вступят в законную силу с первого дня июля.

За принятие инициативы, внесенной правительством еще в конце апреля, высказались 125 депутатов законодательного органа. Против проголосовал 61 парламентарий, а 13 человек на заседании отсутствовали. Таким образом, большинство поддержало снятие ограничений на оборот ядерных материалов.

В Кремле уже прокомментировали данное решение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные действия со стороны Хельсинки являются конфронтационными.