Украинцев лишат убежища в Европе: это коснется не всех Фото: REUTERS.

Европейская комиссия выступила с инициативой, которая может изменить правила пребывания для новой волны украинских беженцев. Впервые предлагается лишить временной защиты тех, кто подлежит мобилизации и кому украинское законодательство запрещает покидать страну. Такую информацию предоставил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер на брифинге в Брюсселе.

Бруннер пояснил, что данные меры не затронут тех украинцев, которые уже находятся на территории Евросоюза. Он особо подчеркнул, что для уже прибывших беженцев ровно ничего не изменится.

Чиновник отметил, что подобный шаг стал прямым ответом на запросы со стороны украинских властей. По его словам, в Брюсселе не видят в этой мере нарушения прав человека, поэтому предлагают её впервые. Теперь это решение должна одобрить другая инстанция — Совет ЕС, и эксперты считают, что шансы на это высоки, ведь ещё в июне профильные министры уже обсуждали данную возможность, а наиболее активными сторонниками являются Германия и Польша.

Ранее эту позицию уже косвенно подтвердил министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль. Он сообщил прессе, что страны Евросоюза практически единогласно поддержали отказ в предоставлении убежища украинским мужчинам, годным к военной службе.