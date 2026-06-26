Российские банки стали материально ответственны за защиту клиентов от мошенников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон, который заставит банки отвечать рублём за халатность при защите клиентов от мошенников. Теперь кредитные организации обязаны не просто предупреждать о рисках, но и возмещать убытки, если проигнорируют явные признаки обмана.

Согласно документу, при подозрении на перевод аферистам банк обязан сверить операцию с системой «Антифрод». Если система подтвердит угрозу, деньги не уйдут, а на попытки клиента всё равно перевести средства введут шестичасовую паузу. В этот период банк имеет право не исполнять распоряжение.

Если же финансовая организация пропустит сомнительный платёж или проигнорирует время охлаждения, ей придётся вернуть пострадавшему все потерянные средства. Главное условие для компенсации — наличие возбуждённого уголовного дела по факту хищения.

Новые правила также касаются операторов связи, маркетплейсов и сайтов объявлений. Все они теперь обязаны сообщать в ГИС «Антифрод» о действиях злоумышленников и блокировать их схемы. Конкретный порядок действий для участников системы позднее утвердит правительство.

Всего подписанный пакет содержит более 20 норм. Среди них — право граждан установить самозапрет на международные звонки, снять который можно только через МФЦ. Также закон разрешает массовые обзвоны для официальных предупреждений по решениям президента, правительства или ЦБ.