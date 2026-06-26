Вице-премьер Новак поручил проработать новые меры поддержки топливного рынка

Вице-премьер Александр Новак Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер Александр Новак дал поручение разработать новый порядок действий для быстрой поставки топлива аграриям. Также он потребовал продумать дополнительные способы поддержки рынка, чтобы не допустить колебаний цен.

«Александр Новак поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и отраслевыми компаниями выработать четкий алгоритм взаимодействия для оперативного обеспечения сельхозпроизводителей и фермеров топливными ресурсами», — указали в кабинете министров по итогам очередного совещания по ситуации на топливном рынке.

Особое внимание на совещании уделили нуждам сельхозпроизводителей в разгар уборочной кампании. В правительстве подчеркнули, что поставки топлива в это время должны быть бесперебойными, ведь от этого зависят темпы уборки урожая.

При этом ажиотаж на российском топливном рынке привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Это озвучил вице-премьер РФ Александр Новак.