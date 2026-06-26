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НовостиОбщество26 июня 2026 8:16

Спрос на топливо в России искусственно вырос по одной причине: виноваты сами потребители

Новак: ажиотаж на рынке топлива искусственно поднял спрос на 20-30%
Вениамин ЗАХАРОВ
Новак: ажиотаж на рынке топлива искусственно поднял спрос на 20-30%

Новак: ажиотаж на рынке топлива искусственно поднял спрос на 20-30%

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ажиотаж на российском топливном рынке привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно», - сказал Новак.

Стало известно, что правительство РФ работает над обеспечением населения топливом. В свою очередь Госдума приняла несколько поправок к Налоговому кодексу, которые ускорят поставки бензина на внутреннем рынке страны.

Кроме того, власти РФ изучают возможность ввода полного запрета на экспорт дизельного топлива.

Также сайт KP.RU писал, что российские власти на данный момент перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов. При этом Новак отметил, что в России сформированы достаточные запасы топлива для обеспечения внутреннего рынка.