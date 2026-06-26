Три гражданина России пострадали во время землетрясения в Венесуэле Фото: REUTERS.

Три российских гражданина пострадали в результате сильного землетрясения, прошедшего в Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства РФ в Каракасе.

«На текущий момент известно о трех пострадавших российских соотечественниках, имеющих травмы легкой и средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что пострадавшим гражданам России в настоящий момент оказывается необходимое содействие.

Напомним, что в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,5, которое стало одним из мощнейших в истории страны. Число погибших в результате инцидента, согласно заявлению спикера парламента страны Хорхе Родригеса, возросло до 188 человек. Почти 250 зданий было частично повреждено или разрушено.