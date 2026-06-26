В Крыму и Севастополе сократят график отключения электроэнергии Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшее время объемы временных отключений электричества в Крыму планируют уменьшить. Это стало возможным благодаря задействованию резервных схем подачи энергии. Об этом пишет «КП-Крым» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики России.

Энергетическая инфраструктура полуострова и Севастополя получила повреждения из-за массированной атаки, которую осуществил киевский режим в ночь на 24 июня. В данный момент специалисты продолжают проводить аварийно-восстановительные работы на объектах.

В Министерстве энергетики заверили, что графики отключений будут сокращены в самые короткие сроки. В ведомстве пояснили, что такой результат даст использование резервных схем энергоснабжения. Помимо этого, на территории Крыма сейчас собирают дополнительные материально-технические ресурсы для нужд энергетиков.

Полная стабилизация ситуации с подачей света, как отметили в Минэнерго, будет напрямую зависеть от оперативной обстановки на местах. Ведомство держит ситуацию в Крыму и Севастополе на постоянном контроле.

Ранее уже сообщалось, что в Севастополе временные ограничения по электричеству для населения были полностью сняты. Местным энергетикам удалось очень быстро стабилизировать сеть после возникших сбоев.