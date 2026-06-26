США, Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение по прекращению конфликта Фото: REUTERS.

В Вашингтоне состоялась церемония подписания важного документа между Соединенными Штатами, Израилем и Ливаном. Рамочное соглашение призвано урегулировать затяжной конфликт, и его подписание прошло в присутствии госсекретаря США Марко Рубио.

Этому событию предшествовали четыре дня интенсивных переговоров между израильской и ливанской делегациями. Встреча в Вашингтоне стала уже пятым по счету раундом дипломатических контактов между двумя государствами при активном посредничестве американской стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп высказывал уверенность в том, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном в конечном итоге будет достигнут.

Во время общения с прессой американского лидера спросили, сохраняет ли он веру в возможность прекращения боевых действий на условиях, о которых договаривались Вашингтон и Тегеран.