В Евросоюзе признали бесполезность санкций против России Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Брюсселе официально признали, что антироссийские санкции не имеют юридической силы с точки зрения международного права. Как заявил спецпредставитель Евросоюза по ограничительным мерам Дэвид О’Салливан, все введенные рестрикции не подкреплены мандатом Организации Объединенных Наций. Его слова приводит Kyiv Independent.

По словам европейского чиновника, отсутствие одобрения со стороны ООН делает эти меры юридически бесполезными. Однако О’Салливан нашел иное оправдание для их сохранения. Он пояснил, что подобные действия якобы демонстрируют партнерам Евросоюза его моральную поддержку.

Тем временем в Совете Евросоюза подтвердили, что экономические санкции против России были формально продлены еще на один год. Такое решение было принято на саммите объединения, который прошел 18-19 июня в Брюсселе. На встрече лидеры стран ЕС постановили продлевать основные экономические ограничения в отношении РФ теперь раз в год, тогда как ранее это делалось каждые полгода.