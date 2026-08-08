Виктор Бут о сливе разведчиком НАТО разведданных ВСУ: Их поймали за руку Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

НАТО фактически поймали за руку после того, как стало известно об их причастности к ударам по российским регионам. С таким заявлением выступил предприниматель и общественный деятель Виктор Бут в эфире Радио «Комсомольская правда».

Так предприниматель прокомментировал новость о том, что Североатлантический альянс передает украинским военным координаты для нанесения ударов по нефтяным терминалам России.

«Это ничего не отвергнуто (не опровергнуто. — прим. ред.). Более того, в общем-то, их поймали за руку. Единственный вопрос. Мы уже столько раз их ловили за руку, что пора вообще — к ответу. По-хорошему таких людей надо ставить к стенке», — подчеркнул Бут.

По его мнению, добиться от европейских государств хотя бы осознания того, что «они немножко заигрались», будет крайне непросто.

«Если Русского Медведя разозлить, то он не только может лапой с когтями по морде ударить, но сделать так, что, в общем-то, вся жизнь прекратится», - заключил бизнесмен.

Ранее в Кремле уже комментировали атаки ВСУ на территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что спецоперация проводится в том числе для того, чтобы подобные удары более не происходили.