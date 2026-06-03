Песков: СВО продолжается ради того, чтобы не было атак на российские регионы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Специальная военная операция продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атаке на Санкт-Петербург. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента добавил также, что ответы Российской Федерации на удары Вооруженных сил Украины будут носить и уже носят системный характер.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в Петербурге и Ленинградской области под утро 3 июня ввели режим беспилотной опасности. Над регионом перехватили не менее 50 дронов ВСУ.

В этих условиях в аэропорту Пулково из-за введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов более чем на два часа задерживались 29 рейсов. Еще девять рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург, ушли на запасные аэродромы.