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НовостиПолитика3 июня 2026 9:42

Песков: СВО продолжается ради того, чтобы не было атак на российские регионы

В Кремле обратили внимание на системность ответных ударов в ответ на атаки ВСУ
Анастасия СУТОРМИНА
Песков: СВО продолжается ради того, чтобы не было атак на российские регионы

Песков: СВО продолжается ради того, чтобы не было атак на российские регионы

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Специальная военная операция продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атаке на Санкт-Петербург. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента добавил также, что ответы Российской Федерации на удары Вооруженных сил Украины будут носить и уже носят системный характер.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в Петербурге и Ленинградской области под утро 3 июня ввели режим беспилотной опасности. Над регионом перехватили не менее 50 дронов ВСУ.

В этих условиях в аэропорту Пулково из-за введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов более чем на два часа задерживались 29 рейсов. Еще девять рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург, ушли на запасные аэродромы.