ТАСС: ВСУ перебросили боевиков «Эдельвейса» из Славянска под Харьков Фото: REUTERS.

ВСУ перебросили подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» из Славянска на север Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, украинское командование направило в регион находившиеся в резерве силы на фоне продвижения российской армии. При этом отправленное подразделение уже понесло потери. Это подтверждают появившиеся некрологи.

«Противник перебросил <...> из Славянска находящиеся в резерве подразделения медийной 10-й отдельной горно-штурмовой бригады „Эдельвейс“», — рассказал собеседник.

Название «Эдельвейс» бригада получила в 2023 году по указу Владимира Зеленского. Такое же наименование носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.

Ранее российские силовики сообщили, что Киев попытался перебросить под Харьков инструкторов 159-й механизированной бригады ВСУ. Группу направили для удержания Ивановки. По данным источника, передовое подразделение уничтожили на подступах к населенному пункту, а оставшиеся военные отступили.