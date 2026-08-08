FAS: на Западе предложили передать замороженные российские активы на нужды Киева Фото: REUTERS.

На Западе предложили передать замороженные российские активы из Euroclear под управление новой депозитарной организации Евросоюза, чтобы использовать средства для поддержки Киева. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Инициативу подготовили бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-министр по европейским делам Франции Натали Луазо и бывший заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

«Евросоюзу следует немедленно передать опеку над замороженными счетами российского Центробанка новой депозитарной организации ЕС», — говорится в их совместном заявлении.

Авторы утверждают, что такой механизм позволит снять часть рисков с бельгийского Euroclear и самой Бельгии. При этом они не считают предлагаемую схему конфискацией, поскольку владельцем счетов формально останется Банк России.

По мнению авторов инициативы, Брюсселю необходимо действовать быстрее. Они полагают, что выделенный Украине кредит на 90 млрд евро будет израсходован уже в следующем году, а политическая ситуация в некоторых странах ЕС может измениться в пользу противников дальнейшей военной поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает меры поддержки Euroclear после решения суда по иску ЦБ. Основная часть замороженных в Европе активов Банка России находится именно в бельгийском депозитарии. В июне Euroclear также обратился в бельгийский суд, пытаясь заблокировать исполнение решения московского арбитража. Москва неоднократно предупреждала, что использование российских активов без ее согласия повлечет ответные меры.

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