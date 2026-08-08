Володин перечислил законы, которые вступят в силу в августе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России в августе вступает в силу ряд новых законов, касающихся участников СВО, топливного рынка, лекарств и ответственности уехавших за рубеж граждан. О главных изменениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.

Одно из нововведений предусматривает ограничения для тех, кто покинул Россию и был признан виновным в преступлениях или ряде административных правонарушений против страны. Им смогут блокировать счета и другое имущество, ограничивать водительские права и доступ к электронным государственным и муниципальным услугам.

Кроме того, предусмотрены запреты на сделки по доверенности, регистрацию в качестве ИП или самозанятого и использование электронной подписи.

«Неотвратимость наказания для предателей нашей страны. Введены ограничительные меры в отношении тех, кто уехал за рубеж и был признан виновным в совершении преступлений и ряда административных правонарушений против России», — написал Володин.

Расширяются и меры поддержки участников СВО. Сотрудники МЧС, занимавшиеся разминированием в зоне спецоперации, получат статус ветеранов боевых действий. Военнослужащим, отражавшим вторжение на территорию России, предоставят кредитные каникулы и льготы при поступлении в вузы и колледжи. По словам Володина, с 2022 года Госдума приняла 183 федеральных закона в рамках законодательного обеспечения СВО.

Правительство также получило дополнительные полномочия для стабилизации топливного рынка. Новые механизмы должны помочь увеличить поставки горюче-смазочных материалов и регулировать цены.

Кроме того, господдержку смогут получать выпускники медицинских вузов, впервые прошедшие первичную аккредитацию и участвующие в программе наставничества. Усиливается контроль за качеством лекарств, запрещается капитальное строительство в зонах паводков, а действие «гаражной амнистии» продлевается еще на пять лет.

С 1 августа в России также вступил в силу ряд других изменений. В частности, накопительные пенсии проиндексировали на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32%. Ужесточена ответственность за ряд нарушений при работе с персональными данными и средствами связи. Новые нормы затрагивают и работу управляющих компаний с операторами связи.

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