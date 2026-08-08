«Прощайте, мои любимые, простите нас»: Усольцевы прислали загадочное сообщение другу семьи

С телефона пропавшей в тайге семьи Усольцевых пришло голосовое сообщение Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Новую нить в деле о пропавшей почти год назад семье из Красноярского края получил их близкий друг Валентин Дегтерёв, пишет «КП-Иркутск». На его телефон пришло голосовое сообщение с номера одного из супругов, которое он обнародовал в Интернете.

Женский голос на записи, как считает сам получатель, принадлежит Ирине Усольцевой. В нём звучат прощальные слова: родных просят не горевать, поскольку возвращения уже не будет. Говорится и о том, что чете мешали жить и быть счастливыми совместные трудности, и сейчас они остались в прошлом.

«Начался новый этап, который нужно прожить заново. Прощайте, мои любимые, простите нас за все», - говорит женский голос.

Ранее KP.RU писал, что семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября 2025 года во время прогулки по Кутурчинскому Белогорью в Красноярском крае. Вместе с ними была и собака породы корги. Они приехали в посёлок Кутурчин на своей машине и отправились в поход, из которого не вернулись. Масштабные поиски осенью и летом 2026 года не принесли результатов, не считая находки обломка палки для ходьбы, которая, как позже выяснилось, им не принадлежала.