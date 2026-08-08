«Опасения подтвердились»: звезда канала «Россия 24» раскрыла страшный диагноз

Мария Гладких. Фото: Павел Лисицын / Фотохост Конгресса молодых учёных

У звезда телеканала «Россия 24» Марии Гладких диагностировали страшный недуг - меланому. Об этом она рассказала в личном блоге.

В прошлом Гладких работала ведущей главного новостного канала страны. Также она была модератором прямой линии президента России. В настоящий момент она ведет свой блог в социальных сетях. Девушка живет на два государства - отец Марии турок, поэтому она часто бывает в Турции.

Накануне 35-летняя журналистка решила выйти на связь с поклонниками, чтобы поделиться печальной вестью. Врачи выявили у нее рак.

«У меня много родинок, я часто показывала вам, как хожу проверяться ко врачам-дерматологам. Во время очередного чекапа врачу не понравилась одна из них. В итоге опасения подтвердились - у меня злокачественная опухоль», - заявила Гладких.

Журналистка призвала подписчиков всегда следить за своим здоровьем. Она призывает людей обязательно проходить чекапы, чтобы всегда знать всё о своем организме.

KP.RU прежде сообщал, что в июне известный британский телеведущий Джереми Кларксон смог выйти в ремиссию. Как он сам рассказывал, в мае 2025 года ему диагностировали агрессивную форму рака простаты.