Глава «Калашникова» заявил, что в мире колоссальный интерес к российскому оружию Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российское оружие вызывает колоссальный интерес у дружественных стран благодаря опыту его применения в реальных боевых условиях. Об этом заявил глава концерна «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

По его словам, российские производители постоянно совершенствуют вооружение с учетом практического опыта. Зарубежные партнеры при этом получают не только готовую продукцию, но и компетенции для ее дальнейшего развития.

«Те, кто с нами вступает в партнерство, понимают, что они получают не просто конкретные железки, а компетенцию дружественную, партнерскую, которая позволяет постоянно это вооружение делать актуальным. А это значит, что наши БПЛА и УББ способны выполнять свои задачи в самых сложных условиях реальной боевой работы», — сказал Лушников.

Немногим ранее концерн «Калашников» передал российской армии очередную партию модернизированных автоматов АК-12 образца 2023 года. Оружие доработали с учетом опыта его применения в зоне СВО. В концерне также отмечали интерес к этой модели со стороны зарубежных партнеров.