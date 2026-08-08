В Госдуме сообщили, что россиян в августе ждут новые законы и изменения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале в мессенджере «Макс» перечислил основные законодательные изменения, которые начали действовать в России в августе.

Одно из ключевых нововведений — ограничительные меры в отношении граждан, уехавших за рубеж и признанных виновными в совершении преступлений против России. Для них предусмотрены блокировка счетов и имущества, ограничение водительских прав, отказ в госуслугах в электронном виде, запрет на сделки по доверенности и регистрацию бизнеса.

Сотрудники МЧС, участвующие в разминировании в зоне СВО, получили статус ветеранов боевых действий. Военнослужащие, которые участвовали в отражении вторжения на территорию РФ, получат право взять кредитные каникулы и поступить в высшие учебные заведения, а также колледжи России на льготных основаниях.

Кроме того, расширили полномочия правительству для стабилизации топливного рынка. Выпускники медвузов, которые впервые прошли аккредитацию, получат государственную поддержку.

Также введён запрет на капитальное строительство в паводкоопасных зонах. Программа «гаражной амнистии» продлена на пять лет, усилен контроль за качеством лекарств.

Ранее KP.RU писал, что Государственная дума приняла закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года арестовывать имущество и счета уехавших из России граждан за такие нарушения, как дискредитация армии или призывы к санкциям. Совет Федерации одобрил этот законопроект в июне.

На данный момент в Госдуме обсуждают законопроект, который направлен на поддержку российского геймдева и защиту детей от цифровых угроз. По словам депутатов, документ вводит определения в этой сфере, чтобы системно планировать меры поддержки.

Кроме того, 8 августа стало известно, что депутаты внесли в Госдуму законопроект о смягчении требований к тонировке передних боковых стёкол. Предлагается разрешить тонировку, если она пропускает не менее 50% света (сейчас нормой является 70%), чтобы защитить водителей от солнца и сделать салон более комфортным.

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