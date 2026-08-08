Медведев: разрыв с РФ вызовет в Армении глубокий кризис или что похуже. Фото: Екатерина ШТУКИНА/POOL /ТАСС

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что экономический разрыв Армении с РФ приведёт к глубокому внутреннему кризису или даже более тяжёлым последствиям. Об этом он сказал в интервью РИА Новости, комментируя курс официального Еревана на сближение с Западом.

По словам Медведева, Евросоюзу и США «абсолютно наплевать на благополучие граждан этой страны». Он провёл параллель с Грузией, которая после событий 2008 года вышла из СНГ, но так и не была принята в ЕС и НАТО.

«Запад использовал Грузию исключительно как тупой инструмент геополитической борьбы против нас... Когда же наши враги поняли, что ничего на этом направлении не добьются, то просто бросили свою падчерицу на произвол судьбы», — сказал Медведев.

Политик предупредил, что точно такие же последствия ожидают Армению, если она продолжит курс на «мифическое воссоединение с Западом». Как только Армения перестанет быть интересна в качестве «тарана» против России, западные партнёры откажутся от обещаний. Медведев заявил, что разрыв экономических связей с Россией приведёт к глубокому кризису в стране. «А может, и что похуже…» — подытожил он.

В этом же интервью Дмитрий Медведев сказал, что России плевать на мнение стран Запада. По его словам, трагедия 2008 года в Абхазии показала Москве, что не стоит ориентироваться на позицию зарубежных государств.