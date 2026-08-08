Медведев заявил, что Минские соглашения яркий пример испорченности западной дипломатии Фото: REUTERS.

Современная дипломатия западных стран полностью себя дискредитировала. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в 2008 году, когда разрешался грузино-осетинский кризис Франция сыграла тогда конструктивную роль. Бывший французский лидер Николя Саркози смог прислушаться к России и завершить конфликт. Однако сейчас на фоне боевых действий на Украине западные страны изменились в худшую сторону.

«Сегодня западная дипломатия как инструмент урегулирования политических кризисов полностью себя дискредитировала. Минские соглашения – показательный пример. <...> Их лицемерная политика продолжается и сейчас, приобретая всё более уродливые формы. Вместо посредничества – поставки вооружений. Вместо поиска компромисса – ультиматумы», - сказал политик.

Ранее Медведев заявил, что сегодня Россия плевала на мнение западных стран. Поскольку они доказали, что их словам доверять нельзя.