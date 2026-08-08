Медведев: Запад использовал Грузию как инструмент против России. Фото: Екатерина ШТУКИНА/POOL /ТАСС

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад использовал Грузию в качестве инструмента геополитической борьбы против Москвы, когда ему это было выгодно. Об этом он сказал в интервью РИА Новости, комментируя события августа 2008 года.

«Запад использовал Грузию исключительно как тупой инструмент геополитической борьбы против нас в тот момент, когда ему это было выгодно. Судьба этой страны, несмотря на все обещания про вступление в НАТО и ЕС, его совершенно не интересовала», — сказал Медведев. Политик отметил, что позже Запад понял, что ничего не добьётся в данном направлении и бросил Грузию произвол судьбы

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли Цхинвал из «Градов» и атаковали Южную Осетию. Россия ввела войска для защиты жителей республики, многие из которых имели гражданство РФ. После пяти дней боёв российские военные вытеснили грузинскую армию. 26 августа Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия до сих пор считает их своими регионами и не признаёт суверенность данных стран.

Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Армению о глубоком внутреннем кризисе в случае разрыва экономических связей с Россией и заявил, что западные партнёры страны бросят её, как только она перестанет быть им нужна.