Решение по Ормузскому проливу скоро будет найдено без участия США: подробности

Решение по Ормузскому проливу скоро будет найдено без участия США Фото: REUTERS.

Иран и Оман ведут переговоры по управлению Ормузским проливом, близки к соглашению по правовым аспектам и маршрутам движения. Причем государства могут принять соответствующие решения очень скоро и без участия США в переговорном процессе. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

«Ведутся переговоры с Оманом по правовым механизмам и управлению Ормузским проливом, и определению маршрутов судоходства, и мы очень близки к соглашению», — агентство Tasnim передает сообщение иранского дипломата.

Арагчи заявил, что старый маршрут неприемлем для Тегерана. Стороны должны разработать новый, что связано с юридическими и техническими сложностями. До этого будет временный маршрут как основа для будущего.

Несмотря на успех в переговорах между Ираном и Оманом, Вашингтон не хочет вылетать из повестки новостей по Ормузскому проливу. Президент США Дональд Трамп всячески старается повлиять на судоходство в регионе. Однако Штаты и Иран далеки от компромисса.