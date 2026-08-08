Митинг против приезда Зеленского прошёл в Белграде Фото: REUTERS.

В центре Белграда у памятника российскому императору Николаю II прошла акция протеста против визита киевского главаря Владимира Зеленского. Митинг организовало оппозиционное парламентское движение «Мы — сила народа».

Участники митинга держали в руках перечёркнутое фото Владимира Зеленского и растяжку с портретом президента России Владимира Путина, а также флаги РФ и Сербии. Акция собрала несколько десятков человек.

Отметим, что памятник Николаю II находится через дорогу от здания администрации президента Сербии, хотя сама встреча президента Сербии Александара Вучича и Владимира Зеленского проходила в другой части Белграда.

Ранее KP.RU писал, что президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи с Зеленским пообещал помочь Украине на пути в Евросоюз и сделать всё, чтобы Киев скорее продвинулся в переговорах о членстве.

Вместе с тем, бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал приезд Зеленского в Белград результатом давления ЕС и «местью» за отказ Сербии подписать антироссийскую декларацию на саммите в Киеве.