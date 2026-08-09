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НовостиЗвезды9 августа 2026 3:01

Стало известно, куда Пугачева дела 15 млрд рублей, заработанных в России

KP.RU: часть заработанного Пугачева, вероятно, инвестировала в зарубежные банки
Авторы (2):
Ирина ВИКТОРОВА
Людмила МИТРОХИНА
Певица Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Алла Пугачева имела огромные заработки, когда вела концертную деятельность в России. По приблизительным подсчетам, она заработала около 15 млрд рублей. Это выяснили журналисты KP.RU.

«Только в недвижимость певицей инвестировано более 840 млн руб. Часть объектов недвижимости подарена внукам или детям. За долгие годы на эстраде Алла Пугачева заработала большие деньги (по некоторым данным, около 15 млрд руб.), часть из которых вложила в недвижимость, а остальные средства, вероятно, инвестированы в зарубежные банки — сохранены на счетах и приносят хорошие проценты», — говорится в тексте.

При этом недвижимости у Пугачевой может быть больше, чем предполагается. Ведь часть своего имущества она сразу оформляла на родственников, в том числе и на несовершеннолетних.

Ранее KP.RU сообщил, что Пугачева сейчас находится за границей. Она перенесла сложную операцию и фактически заново учится ходить.