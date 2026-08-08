Минобороны Болгарии считает, что упавший в их стране дрон был украинским Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны Болгарии заявило 8 августа, в субботу, что рухнувший в стране беспилотник, вероятно является дроном-приманкой "Майя", широко применяемый Вооружёнными силами Украины. Информацию от военного ведомства республики передало агентство БГНЕС.

Военное ведомство также отметило, что до взрыва не было зафиксировано воздушных целей, которые указывали бы на возможное пересечение национального воздушного пространства в сторону Болгарии. В Минобороны подчеркнули, что у них нет оснований считать, что пересечение границы БПЛА было преднамеренным.

Напомним, неизвестный беспилотник взорвался в Болгарии утром 8 августа. Полиция и следователи выясняют обстоятельства происшествия, место ЧП оцеплено.

Как рассказал премьер-министр Румен Радев, в 08:10 утра по местному времени (совпадает с московским) в воздушном пространстве Болгарии заметили неопознанный дрон, который затем взорвался в районе компрессорной станции. В результате инцидента никто не пострадал.