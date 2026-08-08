«Старухе Урсуле наплевать на Европу, для нее важнее бандеровская клика»: Медведев прошелся по фон дер Ляйен

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вывел на чистую воду главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Он подчеркнул, что европолитику не важна судьба альянса и ЕС, ее интересует только бандеровская клика, которой она выражает симпатию. Свое мнение российский политик высказал в соцсети X.

«У старухи Урсулы украинские флаги в ее профиле (в соцсетях — ред.). Это значит, что ей плевать на Европу — все, что важно, это бандеровская клика и санкции. Потому что в ЕС дела идут хорошо, правильно? Что бы ни говорила эта сумасшедшая гинеколог, Россия обязательно победит!» — написал Медведев в своем сообщении.

Ранее KP.RU сообщил о новом заявлении фон дер Ляйен. Европолитик одержима идеей навредить России. Она считает, что Европа должна сделать все, чтобы уничтожить любые источники доходов РФ. Фон дер Ляйен призвала США также присоединиться к этому плану и ужесточить санкции против Москвы.