«Мы добились прогресса»: в США сделали заявление относительно Ирана

Вице-президент США Джей ди Вэнс Фото: REUTERS.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах с Ираном. Он подчеркнул, что Тегеран также хочет заключить мирное соглашение с США.

«Они (Иран — прим. ред.) хотят, чтобы все это закончилось. Это еще предстоит выяснить, но я действительно думаю, что за последние несколько дней мы добились некоторого прогресса», — говорится в сообщении Вэнса в интервью телеканалу Fox News.

Президент США Дональд Трамп отменил атаки на Иран из-за намечающейся сделки по урегулированию, включающей открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Иран и Маскат ранее согласовали маршрут для прохода судов в проливе. При этом Иран и Оман могут заключить сделку по Ормузскому проливу и без участия США. Страны проводят переговоры и обсуждают дальнейшее движение судов.