Зеленский заявил, что Сербия выделит Украине 2 млн евро на энергетику Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Сербии 2 млн евро на поддержку энергетической сферы. Об этом главарь киевского режима сообщил в своём Телеграм-канале после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьером Джуро Мацутом.

«Отдельно обсудили подготовку к этой зиме. Благодарен Сербии за решение выделить два миллиона евро в поддержку нашей энергетики», – написал Зеленский.

Отметим, что Зеленский в ходе визита в Белград заявил, что на Украине почти не осталось целых тепловых электростанций. Ранее в беседе с журналистами телеканала Sky News он призвал украинцев готовиться к «очень тяжелой зиме», заявив, что никто не может представить, какой она будет. По его словам, она может оказаться даже хуже, чем ожидается, и всё будет зависеть от партнёров и от самой Украины.